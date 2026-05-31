Nationalstürmer des VfB Stuttgart: Zwei Tore und eine Verletzung – das sagt Deniz Undav

Die DFB-Elf besiegt Finnland im WM-Test mit 4:0. VfB-Stürmer Deniz Undav ist in Mainz mit zwei Toren und einer Vorlage der Mann des Abends – und geht verletzt raus.
In der zweiten Hälfte wurde die Sache deutlich. Vom Ergebnis her und auch mit dem Blick auf die Leistung. Denn die wurde: deutlich besser. Die DFB-Elf also bezwang am Sonntagabend Finnland beim WM-Test in Mainz mit 4:0 – der in weiten Strecken müde, träge und uninspirierte Auftritt aus der ersten Hälfte aber gab gewisse Rätsel auf. Immerhin, in den zweiten 45 Minuten gab es gegen einen schwachen Gegner dann drei Tore und mehr Tempo im Spiel.