Nationalspieler des VfB Stuttgart: Wer fährt zur WM? Die Chancen der VfB-Profis

Fünf Profis des VfB waren zuletzt für die DFB-Elf nominiert. Wie stehen ihre Chancen nach dem Heim-Länderspiel in Stuttgart?
Fünf Profis des VfB Stuttgart waren dabei beim Länderspielblock Ende März mitsamt des 2:1-Siegs beim Heimspiel in Stuttgart gegen Ghana am Montagabend. Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt wurde dagegen wieder nicht nominiert für die DFB-Elf, seine WM-Chancen sinken weiter. Bei Jamie Leweling, der aufgrund von Wadenproblemen passen musste, stehen die Chancen besser – doch wie sieht es beim VfB-Quintett, das jetzt im Team des Bundestrainers Julian Nagelsmann am Ball war, aus? Eine Übersicht.