Nationalspieler des VfB Stuttgart: Wer fährt zur WM? Die Chancen der VfB-Profis

Fünf Profis des VfB waren zuletzt für die DFB-Elf nominiert. Wie stehen ihre Chancen nach dem Heim-Länderspiel in Stuttgart?

Fünf Profis des VfB Stuttgart waren dabei beim Länderspielblock Ende März mitsamt des 2:1-Siegs beim Heimspiel in Stuttgart gegen Ghana am Montagabend. Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt wurde dagegen wieder nicht nominiert für die DFB-Elf, seine WM-Chancen sinken weiter. Bei Jamie Leweling, der aufgrund von Wadenproblemen passen musste, stehen die Chancen besser – doch wie sieht es beim VfB-Quintett, das jetzt im Team des Bundestrainers Julian Nagelsmann am Ball war, aus? Eine Übersicht.

Alexander Nübel Gegen Ghana durfte der Keeper der Weiß-Roten ran – und erlebte einen eher ruhigen Abend. Beim Gegentor war er machtlos. Seine Rolle bei der WM ist klar und eindeutig: Nübel ist die Nummer zwei hinter Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim.

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Josha Vagnoman Nein, der Rechtsverteidiger betrieb gegen Ghana nach seiner Einwechslung nach einer Stunde keine Werbung in eigener Sache. Zu forsch und unbedacht ging Vagnoman vor dem ghanaischen Ausgleich in den Zweikampf auf außen und machte es seinem Gegenspieler Derrick Köhn leicht, ihn auszuspielen. Der VfB-Abwehrmann präsentierte sich also nicht als verlässliche Aushilfe für Joshua Kimmich auf der Position hinten rechts – und schmälerte so seine WM-Chancen.

Angelo Stiller Zunächst war der VfB-Taktgeber erst gar nicht nominiert für die DFB-Elf, dann stand er in Absenz der verletzten Aleksandar Pavlovic (FC Bayern) und Felix Nmecha (Borussia Dortmund) plötzlich zweimal in der Startelf. Das folgte der Logik des Bundestrainers, die in Stillers Fall besagt, dass er kein Ergänzungsspieler im Kader ist, sondern im Fall der Fälle „nur“ ein Mann für die Startelf. „Angelo hat es mit Ball wieder gut gemacht“, sagte Nagelsmann nach der Partie gegen Ghana: „Er hätte aber ein paar Situationen besser lösen können, wenn er besser in die Dynamik kommt in den Spieleröffnungsmomenten.“

Defensiv ließ sich Stiller in der Schweiz (4:3) und gegen Ghana ein paar Mal überlaufen. Fakt ist: Pavlovic (derzeit nur leicht angeschlagen) und Leon Goretzka scheinen mit Blick auf die WM gesetzt zu sein – und auch Nmecha hat, wenn er denn rechtzeitig fit wird nach seiner Außenbandverletzung im Knie, die Nase vorn gegenüber Stiller. Und da der VfB-Profi nach Nagelsmanns Rollenverständnis nicht fürs Turnier nominiert wird, wenn er da nur Ersatz wäre, wird er nur nominiert, wenn er qua Verletzungen der Konkurrenz mutmaßlich in der Startelf stünde.

Chris Führich Beim Heimspiel gegen Ghana durfte der nach längerer Zeit wieder nominierte VfB-Offensivmann nach seiner Einwechslung mal wieder für die DFB-Elf ran, in dem Fall eine halbe Stunde lang. Führich aber hat mit Blick auf die extrem starke Konkurrenz auf den Offensivpositionen allenfalls Außenseiterchancen auf eine WM-Nominierung.

Deniz Undav Siegtor geschossen, Treffer wie am berühmten Fließband für den VfB Stuttgart - dennoch sieht Nagelsmann den Torjäger vom Dienst mit Blick auf die WM nur in der Jokerrolle. Immerhin: Sollte der Offensivmann in den nächsten Wochen seine Torquote beibehalten, steht einer WM-Nominierung nichts im Wege. Wenn auch nur, genau: als Joker.