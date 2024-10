Nationalspieler des VfB Stuttgart: Welcher VfB-Profi darf jetzt eigentlich spielen?

12 Hallo, hier bin ich: VfB-Profi Angelo Stiller am Dienstag in Herzogenaurach. Foto: imago//Julien Becker

Sechs Profis des VfB Stuttgart stehen im Aufgebot der deutschen Nationalelf – mit höchst unterschiedlichen Aussichten.











Ja, der große Champions-League-Abend des VfB Stuttgart bei Real Madrid (1:3) hallt auch einige Wochen später noch nach – in diesem Falle bis in die fränkische Provinz. In Herzogenaurach versammelt sich die DFB-Elf vor den beiden Nations-League-Spielen in Bosnien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) und drei Tage später in München gegen die Niederlande – und das Stuttgarter Sextett bekam etwas zu hören von einem Kollegen aus dem Nationalteam.