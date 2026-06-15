Lothar Matthäus war einer der Stargäste beim Stuttgarter Tennisturnier – und sprach mit uns über die DFB-Elf und speziell über Deniz Undav.
Lothar Matthäus war neben Boris Becker einer der Stargäste am Finaltag der Boss Open auf dem Stuttgarter Weissenhof. Der Rekordnationalspieler schaute sich am Sonntag das Endspiel zwischen den beiden topgesetzten US-Amerikanern Ben Shelton und Taylor Fritz an (6:4, 2:6, 6:4). Aber klar, am Ende ging es bei Matthäus nicht nur um Tennis, sondern vor allem um Fußball – und damit um die WM und das deutsche Auftaktspiel gegen Curacao (7:1).