In den vergangenen beiden Länderspielen stand kein VfB-Profi in der deutschen Startelf. Jetzt macht Julian Nagelsmann Angelo Stiller und Maximilian Mittelstädt Hoffnung.
Auch Angelo Stiller und Alexander Nübel gingen am Ende durch das Spalier, das der Stab der DFB-Elf auf dem Rasen kurz vor dem Kabineneingang bildete. Kollektives Abklatschen und Umarmen mit den Betreuern war angesagt nach dem hart erkämpften 1:0-Arbeitssieg gegen Nordirland – auch die beiden VfB-Profis machten mit, sie strahlten sogar.