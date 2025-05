Nationalspieler des VfB Stuttgart: Der FC Liverpool ist ernsthaft an Angelo Stiller interessiert

Der FC Liverpool hat seine 20. Meisterschaft eingefahren – und zeigt nun großes Interesse an VfB-Mittelfeldspieler Angelo Stiller. Ab einer Ablöse von 60 Millionen Euro könnte man in Stuttgart ins Grübeln geraten.

Der VfB-Mittelfeldspieler Angelo Stiller ist nach Informationen unserer Redaktion stark in den Fokus des FC Liverpool gerückt. Die Reds von der Anfield Road haben ernsthaftes Interesse signalisiert, den deutschen Nationalspieler in diesem Sommer verpflichten zu wollen. Das Team des niederländischen Cheftrainers Arne Slot hatte sich bereits vor acht Tagen die 20. englische Meisterschaft der Clubgeschichte gesichert.

Jetzt beschäftigt sich Liverpool gründlich mit der Kaderstruktur für die kommende Saison, in welcher Stiller ein neuer, wichtiger Baustein im zentralen Mittelfeld werden soll. Zwar hat der 23-Jährige, der im Sommer 2023 von der TSG Hoffenheim nach Stuttgart kam, seinen Vertrag beim VfB erst im Januar bis 2028 verlängert.

Arne Slot, Trainer beim FC Liverpool. Foto: Kin Cheung/AP/dpa

Doch die Offerte aus Nordengland dürfte es finanziell in sich haben. Dabei beträgt die 60-Millionen-Euro-Marke die Grenze, ab welcher auch die Verantwortlichen in Stuttgart um den Vorstandschef Alexander Wehrle und den Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bei aller Wichtigkeit Stillers für das Spiel des VfB ins Grübeln geraten dürften.

Doch die Botschaft aus England ist klar: Liverpool will Stiller möglichst vom VfB loseisen. So wie 2023 bereits den Ex-Kapitän Wataru Endo, der sich an der Anfield Road aber bisher mit nur 18 Kurzeinsätzen in der Premier League nicht als Stammkraft etabliert hat. Endo, der bereits 32 Jahre alt ist, kostete damals rund 20 Millionen Euro. Für Stiller, 23, dürfte nun das Dreifache aufgerufen werden.

Derweil ist an den Gerüchten, der Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt würde sich mit einem Wechsel zum SSC Neapel beschäftigen, nichts dran. Dies hatten mehrere italienische Medien vermeldet. Tatsächlich hat sich der 28-Jährige kürzlich in der Stadt am Vesuv aufgehalten, doch ein kolportiertes Treffen mit SSC-Sportdirektor Giovanni Manna hat es nicht gegeben. Vielmehr weilte Mittelstädt in Form einer Privatreise in Neapel.