Nationalspieler des VfB Stuttgart: Das sagt Julian Nagelsmann über Alexander Nübel und Maximilian Mittelstädt

1 Setzt gegen Bosnien auf VfB-Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt: Bundestrainer Julian Nagelsmann. Foto: imago//Jürgen Kessler

Bei der Pressekonferenz des Bundestrainers am Freitagabend waren die VfB-Nationalspieler Alexander Nübel und Maximilian Mittelstädt ein Thema. Das sind die wichtigsten Aussagen von Julian Nagelsmann.











Noch einmal gibt es die Arbeitsteilung im deutschen Tor, im neuen Jahr wird sie beendet: Bundestrainer Julian Nagelsmann sagte am Freitagabend in Freiburg, dass er sich nach einem Austausch mit Torwartcoach Andreas Kronenberg dazu entschlossen habe, „Richtung März“ zwischen Oliver Baumann und Alexander Nübel „eher nicht mehr rotieren“ zu lassen. Das Wechselspiel in Abwesenheit der verletzten Stammkraft Marc-Andre ter Stegen hatte Nagelsmann im Oktober eingeführt. Im Nations-League-Spiel an diesem Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina wird der Hoffenheimer Oliver Baumann nun im Tor stehen, am Dienstag in Budapest gegen Ungarn dann Alexander Nübel vom VfB Stuttgart. Beide hätten „herausragend“ trainiert, sagte Nagelsmann.

Der Coach lobte am Freitagabend auch den VfB-Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt: „Er hat sich sehr stabilisiert, er hatte keine einfache Anfangsphase in dieser Saison", sagte Nagelsmann. Es sei Mittelstädt hoch anzurechnen, dass er nach einer sehr guten letzten Saison und der schwierigen Anfangsphase beim VfB Stuttgart nicht sechs Monate lang weggebrochen sei, sondern nur vier oder fünf Wochen.