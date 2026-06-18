Nationalmannschaft: Nick Woltemade – plötzlich nur noch Mittelstürmer Nummer drei

Einen Sommer lang ist fast nur über den langen Angreifer geredet worden. Jetzt läuft der 24-Jährige Gefahr, bei der WM völlig in den Hintergrund zu geraten.

Nur zur Erinnerung: es ist erst ein Jahr her, da erlebte Nick Woltemade den Sommer seines Lebens. Als Senkrechtstarter hatte er zuvor beim VfB Stuttgart zum Höhenflug angesetzt. Mit seinen schicken Toren und unverhofften Dribblings begeisterte er Fans und Fachleute. Als gefeierter Pokalheld geriet der 1,98 Meter große Stürmer in noch höhere Sphären und führte die U-21-Auswahl bis in das Finale der Europameisterschaft. Als Torschützenkönig durfte er anschließend zum A-Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), um bei der Nations League vorzuspielen.

Ein starkes halbes Jahr hatte Woltemade genügt, um sich mit seinen erfrischenden Auftritten von der unbekannten Größe zum Publikumsliebling zu entwickeln. Die Fußballwelt schien dem Angreifer offen zu stehen – und er wollte sie erobern. Am liebsten mit dem Krösus FC Bayern München, weil der VfB zu klein geraten war. Die folgende Transfersaga endete mit einem Vertrag bei Newcastle United. Für 85 Millionen Euro hatten die Stuttgarter ihren neuen Star am Ende doch verkauft.

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Man muss das alles noch einmal erwähnen, weil Woltemade bei der Nationalmannschaft aktuell Gefahr läuft, völlig in den Hintergrund zu geraten. Vielleicht sogar in Vergessenheit. Sportlich betrachtet. Denn rund um das DFB-Team in Winston-Salem wird viel über die Offensivmöglichkeiten gesprochen, die sich für den Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der WM ergeben. Von Woltemade ist dabei vor dem zweiten Gruppenspiel an diesem Samstag (22 Uhr/ZDF) gegen die Elfenbeinküste kaum die Rede. Es sei denn, als Verlierer unter den zahlreichen Gewinnern.

Das liegt zum einen an der formstarken Konkurrenz. Kai Havertz (FC Arsenal) und Deniz Undav (VfB Stuttgart) spielen und treffen, auf ganz unterschiedliche Weise. Havertz als ein kompletter Angreifer, der die Positionen ständig wechseln kann; als ein Stürmer, der sich mit seiner Technik vor keinem Zauberfuß verstecken muss; als eine Führungskraft auf dem Feld. Undav zeigt sich auf der Weltbühne in Nordamerika in seiner Paraderolle: schlicht als Undav. Ein Instinktfußballer, der aus nichts viel machen kann, weil er über die Gabe verfügt, Lücken und Momente für sich zu nutzen.

Plötzlich kein Mittelstürmer mehr

Und Woltemade? Ist nicht mehr der Woltemade, den der Fernsehexperte Jürgen Klopp und viele Fans im Kopf haben. England hat sein Spiel und seinen Gemütszustand verändert. Was zum anderen Grund für die augenblickliche Situation führt. Er ist in der Premier League in den vergangenen Monaten gar kein Mittelstürmer mehr gewesen. „Bei Newcastle war es so, dass ich auf anderen Positionen ausgeholfen habe, sogar als defensiver Mittelfeldspieler. Trotzdem bin ich von manchen Experten weiterhin als Stürmer beurteilt worden“, hat der 24-Jährige im „Stern“-Interview erklärt.

An Toren wurde Woltemade gemessen und empfindet das als ungerecht, da ihn der Clubcoach Eddie Howe aus dem Torjäger-Revier abgezogen hatte. Die Offensivkraft fremdelte auf einmal und die Wucht der Kritik an seiner Ausbeute hat ihn fast umgehauen. Einen Ligatreffer hat der versetzte Stürmer im laufenden Jahr den sieben zuvor erzielten noch hinzugefügt. Dabei war es auf der Insel nach seinem Blitzwechsel zunächst so weitergegangen, als wäre die Premier League für den Schlaks mit dem breiten Kreuz nichts Besonderes. Die englische Fachwelt war erstaunt und die Anhänger besangen ihn – bis Woltemade nach einer Weile gar nicht mehr traf.

Solche Phasen nagen an jedem Stürmer. Auch an Woltemade, der seit seiner Drittliga-Zeit in Elversberg mit einem Mentalcoach zusammenarbeitet. Krisenunabhängig. Zumal ein Bereich existiert, in dem sich der Angreifer wohlfühlt: die Nationalmannschaft. „Ich bin zwar einer der Jüngeren, aber alle wissen, was sie an mir haben. Mit meinen Toren habe ich geholfen, dass wir uns für die WM qualifiziert haben. Ich bin ein geschätztes Familienmitglied“, sagt er über seinen Status im DFB-Elitezirkel. Nagelsmann vertraut Woltemade – und schützt ihn. „Er ist kein klassischer Konterstürmer und tut sich schwer, wenn er es 70 Meter bis zum Tor hat“, sagt der Bundestrainer. Zu weit seien die Wege in die torgefährlichen Räume. Das werde sich wieder ändern.

Doch in den beiden vergangenen Länderspielen tauchte Woltemade gar nicht mehr im gegnerischen Strafraum auf. Ganz einfach, weil er auf der Bank saß und sich die Angriffe gegen Curaçao zum WM-Auftakt (7:1) und zuvor gegen die USA bei der Generalprobe (2:1) komplett von außen betrachtete. Als Mittelstürmer Nummer drei hinter Havertz und Undav. Dennoch fühlt er sich im DFB-Team nicht abgehängt. Woltemade lauert auf seine Chance, um bei der WM eine neue Sommergeschichte zu schreiben.