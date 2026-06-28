Nationalmannschaft: Nagelsmanns Nachtschicht fällt aus

Die Vorbereitungszeit auf das erste K.-o.-Spiel gegen das kampfstarke Team aus Paraguay ist knapp, allerdings länger als gedacht.

Die Nachtschicht ist ausgefallen. Denn früher als geplant hatte der Bundestrainer Julian Nagelsmann Gewissheit über den nächsten WM-Gegner: Paraguay. Dank Spanien stand die Paarung etwa 60 Stunden vor dem Anpfiff fest – und nicht wie befürchtet erst mit Abschluss der Gruppenphase äußerst spät am Samstag. Denn durch den 1:0-Sieg des Europameisters gegen Uruguay erübrigten sich weitere Rechnereien um die Zuordnung des Gruppendritten für die Begegnung im Sechzehntelfinale an diesem Montag (22.30 Uhr/ZDF) in Foxborough bei Boston. Was die Vorbereitung für die deutsche Nationalmannschaft erleichtert und Nagelsmann eine durchgearbeitete Nacht erspart hat.

Die Analysen laufen also länger als gedacht und grundsätzlich macht sich der Bundestrainer während des Turniers ohnehin rund um die Uhr Gedanken zu seinem Vorgehen. Entspannung findet Nagelsmann dabei gelegentlich auf dem Fahrrad oder bei dem Paddelspiel auf der Hotelanlage. In dem einen Fall nutzt er die wenigen Minuten, die es vom Mannschaftsquartier in Winston-Salem zum Trainingsplatz auf den Campus der Wake Forest University braucht, um locker strampelnd bei sich zu sein. In dem anderen Fall schließt er sich manchmal seinen Assistenten Benjamin Glück und Benjamin Hübner an, um mit dem kurzen Schläger auf andere Gedanken zu kommen.

Diesmal nutzte Nagelsmann wieder das Fahrrad, um zu seinem Arbeitsplatz auf dem Unigelände zu gelangen. Mit etwas Abstand zur 1:2-Niederlage gegen Ecuador ging es am Freitagvormittag für die Nationalmannschaft mit dem Training weiter. Der ansonsten übliche freie Tag danach wurde jedoch gestrichen. Fußball statt Freizeit. Die Familienangehörigen fanden entsprechend den Absprachen dennoch Einlass in das Mannschaftsquartier. Nur blieb den Nationalspielern weniger Zeit für die Angehörigen.

In einer guten Arbeitsatmosphäre will der Bundestrainer die knappe Zeit nutzen, um die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf den nächsten Gegner einzustellen. „Das Allerwichtigste ist Geduld. Wir haben in Führung die Kontrolle verloren. Wir müssen ruhiger bleiben“, sagt Nagelsmann vor der nächsten WM-Herausforderung, die nicht zur letzten im Turnier werden soll. Und dafür schadet es nicht, wenn der 38-Jährige bei allen Emotionen, die eine WM mit sich bringt, selbst mal einen Gang herunterschaltet.

Der Bundestrainer wirkt gestresst. Und wer sich allein die Gruppenspiele Paraguays anschaut, braucht wenig Fantasie, um sich vorzustellen, was auf die DFB-Elf zukommt. Kampfstarke Südamerikaner, die leidenschaftlich verteidigen und ihre Chance in Kontern suchen. Wie Ecuador. Das kann Nagelsmann schon ins Grübeln bringen. Paraguay lieferte dabei ein 1:4 gegen Gastgeber USA, dem ein 1:0 gegen die Türkei sowie ein wohl kalkuliertes 0:0 gegen Australien folgte. Das genügte.

Für Nagelsmanns Mannschaft wird es deshalb ein Zwei-Faktoren-Spiel. Zum einen geht es darum, die Intensität der Duelle anzunehmen, und zum anderen darum, wieder spielerische Lösungen parat zu haben. „Es ist wichtig, dass wir die Lehren aus dem Ecuador-Spiel ziehen“, sagt der Bundestrainer, der „Harakiri“ und „zu viel Freestyle“ nach der frühen Führung beklagt hatte. Das DFB-Team wollte zu schnell zu viel. Doch diesmal soll die Kontrolle trotz der kurzen Vorbereitungszeit nicht verloren gehen.