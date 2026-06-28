Nationalmannschaft: Nagelsmanns Nachtschicht fällt aus

Die Vorbereitungszeit auf das erste K.-o.-Spiel gegen das kampfstarke Team aus Paraguay ist knapp, allerdings länger als gedacht.
Die Nachtschicht ist ausgefallen. Denn früher als geplant hatte der Bundestrainer Julian Nagelsmann Gewissheit über den nächsten WM-Gegner: Paraguay. Dank Spanien stand die Paarung etwa 60 Stunden vor dem Anpfiff fest – und nicht wie befürchtet erst mit Abschluss der Gruppenphase äußerst spät am Samstag. Denn durch den 1:0-Sieg des Europameisters gegen Uruguay erübrigten sich weitere Rechnereien um die Zuordnung des Gruppendritten für die Begegnung im Sechzehntelfinale an diesem Montag (22.30 Uhr/ZDF) in Foxborough bei Boston. Was die Vorbereitung für die deutsche Nationalmannschaft erleichtert und Nagelsmann eine durchgearbeitete Nacht erspart hat.