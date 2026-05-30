Nationalmannschaft: Nagelsmann verrät, ob VfB-Stürmer Undav von Beginn an spielt

„Stand jetzt, wird Deniz beginnen“, sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor der Begegnung mit den Finnen. Auch Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) und Felix Nmecha (Borussia Dortmund) gehören als Doppelsechs im Mittelfeld zur Anfangsformation, ebenso wie der Bayern-Jungstar Lennart Karl. „Lenny hat es im Training sehr gut gemacht und bekommt deshalb von Beginn an die Chance zu zeigen, was er kann“, erklärte Nagelsmann. Da nur noch wenig Zeit zum Einspielen bleibt, will der 38-Jährige gegen Finnland bei der Personalauswahl eine gute Mischung finden zwischen „gesundem Konkurrenzkampf auf den Positionen und schnell in den Rhythmus finden“.