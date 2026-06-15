Nationalmannschaft: Mit Talent gesegnet

Der Mittelfeldspieler Felix Nmecha überzeugt bei seiner WM-Premiere und steht auch nach dem Abpfiff im Zentrum des Geschehens - in einem Gebetskreis.
Das Warten hat sich gelohnt. Jetzt schon. Um neun Tage hatte Julian Nagelsmann seinen Nominierungstermin im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft verschoben. Auch wegen Felix Nmecha. Und nach dem 7:1 gegen Curaçao zum WM-Auftakt muss man wohl sagen: Vor allem wegen Felix Nmecha, der nicht nur aufgrund seines Führungstores im Rampenlicht stand. Denn der Mittelfeldspieler hat im ersten Gruppenspiel all die Fähigkeiten gezeigt, die der Bundestrainer schon länger in ihm sieht. Tempo und Technik, Gewandtheit und Geradlinigkeit, Dynamik und Durchsetzungsvermögen.