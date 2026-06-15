Nationalmannschaft: In der deutschen Wundertüte steckt viel Überzeugung

Der Auftaktsieg bietet viel: Sieben Treffer, sechs verschiedene Torschützen und einen WM-Rekord – doch als Maßstab dient der Raketenstart von Houston nicht.

Da stand er nun nach seinem Comeback in Badelatschen – in voller Größe von 1,93 Metern, entspannt lächelnd und im Bewusstsein, einen neuen Rekord quasi in Händen zu halten. Manuel Neuer hat sein 20. WM-Spiel absolviert. So viele wie kein anderer Torhüter bei Weltmeisterschaften. Dank seiner fünften Teilnahme am größten Turnier des Planeten bringt der 40-Jährige dadurch natürlich einen riesigen Erfahrungsschatz mit nach Nordamerika. Er war schon einmal bei einem 7:1 mit der deutschen Nationalmannschaft auf einem anderen Kontinent dabei. Am 8. Juli 2014 in Belo Horizonte.

Zwölf Jahre ist es her, dass die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Brasilien mit diesem Ergebnis demütigte. Als Mineiraço hat sich die Begegnung in das kollektive Gedächtnis des damaligen Gastgebers gebrannt – der Schock von Mineirão, in Anlehnung an den Stadionnamen. Historisch betrachtet ist die fulminante WM-Partie ebenso einmalig aus deutscher Sicht. Neuer erinnert sich noch klar an den Kantersieg. Dennoch zieht er als Zeitzeuge zwischen den Pfosten aus dem reinen Resultat keine Parallelen zur aktuellen Situation. „Das ist ein Gruppenspiel gegen Curaçao gewesen, kein Halbfinale gegen Brasilien. Dennoch musst du in dieser Höhe erst einmal gewinnen“, sagt der Torhüter.

Der Inselstaat ist nicht nur in seiner flächenmäßigen Ausdehnung viel kleiner als das südamerikanische Land, sondern ebenso in seinem fußballerischen Ausmaß. In Houston trat das DFB-Team jetzt gegen einen Turnierneuling mit seinen tanzenden Fans an, damals gegen den fünffachen Weltmeister, der beim Heimturnier emotional völlig überladen in ein Tränenmeer stürzte. Der passende Vergleich und auch Maßstab ist daher das 8:0 gegen Saudi-Arabien 2002 zum WM-Start in Japan. Ein Turniesieg, der bislang den höchsten in der DFB-Geschichte darstellt und in der Mannschaft von Teamchef Rudi Völler eine ungeahnte Dynamik auslöste. Sie erreichte überraschend das Finale, getragen von Oliver Kahn, Michael Ballack und Teamgeist.

Ähnliches verspricht sich nun Julian Nagelsmann. Jedenfalls was die Geschlossenheit anbelangt, da das spielerische Vermögen größer ist. „Sieben Tore musst du erst einmal schießen. Es waren viele gute Dinge dabei, aber auch Dinge, die man gut analysieren kann und die dich weiterbringen“, sagt der Bundestrainer. Zu den positiven Erscheinungen gehören sicher die sechs unterschiedlichen Torschützen. Neben Kai Havertz (45.+5/Foulelfmeter/88.) trafen noch Nico Schlotterbeck (38.), Jamal Musiala (46.), Nathaniel Brown (68.) und der eingewechselte Deniz Undav (78.).

Der VfB-Stürmer Deniz Undav (rechts) wird für Jamal Musiala eingewechselt. Foto: Christian Charisius/dpa

Allesamt Spieler, denen die persönlichen Erfolgserlebnisse guttun oder denen sie besonders gegönnt werden. Wie Havertz und vor allem Musiala, die zuvor nicht besonders im Spiel waren. Sie sollen nach langen Verletzungspausen nun vollends zu alter Stärke zu finden. Oder wie Undav und Brown, die erstmals bei einer WM auflaufen und gleich treffen. Der Stuttgarter Stürmer und der Frankfurter Verteidiger untermauerten ihren Status. Joker und Newcomer.

Bleibt Schlotterbeck, der vor vier Jahren in Katar zum Kader der Enttäuschten gehörte und nun nicht nur beim Jubeln die Muskeln spielen ließ. Zuvor benötigte die Nationalelf aber einen frischen Schluck Mut aus der Fifa-Pulle. Da half die diesmal obligatorische Unterbrechung nach 22 Minuten, weil Curaçao den Favoriten vor ein paar Problemchen stellte und durch Livano Comenencia (21.) ausgeglichen hatte.

„Die Trinkpause hat tatsächlich geholfen, um das, was wir schon vorher angepasst haben, den Spielern auf der Tafel zu zeigen“, sagt Nagelsmann. Im Grunde stellte der Bundestrainer das Vorgehen in den Köpfen wieder auf null – mit einer taktischen Veränderung, um die Räume in der Defensive besser zu schließen. Die Mannschaft sollte einfach spielen wie zu Beginn der Begegnung. Nach vorne, temporeich, unverzagt.

Mit Erfolg und einem Nmecha, der auf sich aufmerksam machte und plötzlich das neue Potenzial verkörpert, das in der deutschen Wundertüte steckt. Auf dieser Grundlage wächst der Glaube, auf dem richtigen Weg zu sein und am Samstag (22 Uhr/ZDF) gegen die Elfenbeinküste weiter Fahrt aufnehmen zu können. „Der Schlüssel war, dass wir Vertrauen nach innen entwickeln. Die Überzeugung, etwas erreichen zu können, ist größer als vor dem Spiel“, sagt Nagelsmann, für den es wichtig war zu sehen, wie die Akteure auf den Ausgleich reagieren.

Ein Schock, der schnell verarbeitet wurde – und mit jedem Tor steigerte sich anschließend die Spielfreude und stärkte den Zusammenhalt. Zweiteres auch aufgrund der Einwechslungen. Zum Beispiel von Leon Goretzka, Antonio Rüdiger und David Raum, drei ehemaligen Stammkräften. „Wir müssen Spieler für ihren Einsatz und ihren Beitrag belohnen, den sie für die Gruppe leisten“, sagt Nagelsmann, der in Toronto gegen die Elfenbeinküste die Dynamik und Energie des Raketenstarts in Houston beibehalten will.