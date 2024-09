1 Geister, Gespenster, Spukgestalten: Mythologische Kreaturen der Nacht mit Gruselfaktor gibt es zuhauf. Foto: Imago/YAY Images

Auf der Suche nach dem Unerklärlichen durchstreifen Geisterjägeralte Gemäuer, Burgruinen, Privathäuser und andere „Lost places“. Ausgerüstet mit allerlei technischem Gerät, wollen sie paranormale Phänomene aufspüren. Warum jagt man heute noch Geister und Gespenster?











Link kopiert



Den letzten Samstag im September begeht man in den USA seit 2016 als „National Ghost Hunting Day“ (Nationaler Tag der Geisterjagd). In diesem Jahr also am 28. September.