Nahverkehr in Stuttgart: Wo die SSB große Stadtbahnpläne schmieden

Auch wenn die Finanzen gerade keine großen Sprünge zulassen, arbeiten die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) an Projekten, die letzte weiße Flecken in ihrem Netzplan tilgen sollen.
Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) nehmen verstärkt Vaihingen in den Fokus – und das aus mehreren Gründen. Der zweitgrößte Stuttgarter Stadtbezirk hat anders als andere große Stadtteile keine zentrale Erschließung durch die Stadtbahn. Die gelben Bahnen der SSB bedienen Vaihingen bis dato lediglich im östlichen Teil. Dazu kommt: westlich von Vaihingen haben die SSB einige Ziele ausgemacht, die einen Anschluss ans Stadtbahnnetz rechtfertigen würden.