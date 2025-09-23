Nahverkehr in Stuttgart: Uni Hohenheim macht bei Stadtbahnanschluss Druck

Die Uni Hohenheim fordert von Stadt und Stuttgarter Straßenbahnen (SSB), die direkte Stadtbahnverbindung vom Campus in die Innenstadt trotz knapper Mittel nicht weiter zu verschieben.
An der Universität Hohenheim verfolgt man die Sparüberlegungen bei den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) mit großer Sorge. Die Hochschule dringt schon seit langem auf eine umsteigefreie Stadtbahnverbindung vom Campus in die Innenstadt. Doch eine solche Linie könnte wegen der explodierenden Kosten für den Öffentlichen Nahverkehr in Stuttgart in weite Ferne rücken.