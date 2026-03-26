Nahverkehr in Stuttgart: Umstellung auf Sommerzeit – Wie fahren Bus und Bahn?

Während die Nachtbusse weiter nach der Winterzeit fahren, werden die Uhren bei Bus und Bahn umgestellt. Die S-Bahn bleibt dennoch im Takt, hingegen fallen Regionalzüge aus.
Immer am letzten Wochenende im März ist es wieder soweit: Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. In diesem Jahr wird die Uhr in der Nacht auf Sonntag, 29. März, von 2 auf 3 Uhr um eine Stunde vorgestellt. Damit geht die Zeit dazwischen einfach verloren. Wer dies mitten in der Nacht einfach im eigenen Bett verschläft, muss am nächsten Morgen einzig seinen eigenen Bio-Rhythmus neu einstellen. Für Nachtschwärmer zählen hingegen die richtigen Abfahrtszeiten. Was gilt es daher beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) bei Bus und Bahn in der Region Stuttgart zu beachten?