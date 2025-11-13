Nahverkehr in Stuttgart: S-Bahn-Chaos bis Weihnachten – Pendler brauchen starke Nerven

Die letzten Wochen des Jahres werden für Stuttgarts S-Bahn-Fahrgäste zur Geduldsprobe: Bauarbeiten, geteilte Linien und zahllose Ersatzbusse sind eine Herausforderung.

Die letzten Wochen des Jahres 2025 werden für die leidgeprüften Fahrgäste der S-Bahn Stuttgart nochmals zur Herausforderung. Die Deutsche Bahn plant in der Zeit bis Weihnachten ein strammes Baustellenprogramm in der Region. Für Passagiere bedeutet das: Umstieg auf Ersatzbusse oder große Umwege. Betroffen sind vor allem die Linien S1, S2 und S3. Für Fahrgäste im Bereich Rems- und Murrtal kommt es besonders dicke.

Den Auftakt macht am kommenden Wochenende eine abermalige Sperrung des Tunnels zwischen der Schwabstraße und Stuttgart-Vaihingen. Von Samstag, 15. November, 1.20 Uhr bis Montag, 17. November, 4 Uhr, sind die S-Bahn der Linien 1 bis 5 nur im 30-Minuten-Takt unterwegs. Die S1 wird zweigeteilt und fährt zwischen Kirchheim/Teck und Schwabstraße sowie zwischen Vaihingen und Herrenberg.

Enge Abfolge von Baustellen bei der S-Bahn

Ebenfalls zweigeteilt unterwegs ist die S2, nämlich zwischen Schorndorf und dem Kopfbahnhof in Stuttgart und zwischen Vaihingen und Filderstadt. Am Samstag, 15. November, seien allerdings die Züge „zeitweise nur zwischen Schorndorf und Stuttgart Hauptbahnhof“ unterwegs, teilt die Bahn mit, lässt aber offen, in welchen Zeiträumen das gilt. Ebenfalls „zeitweise“ falle der Nachtverkehr der S2 zwischen Stuttgart und Schorndorf aus.

Die S3 pendelt nur zwischen Backnang und Bad Cannstatt, im Nachtverkehr sogar nur zwischen Backnang und Winnenden. Auf die Sperrung reagiert die Bahn mit einem ganzen Bündel von Ersatzbuslinien. Busse der Linie SEV1 fahren im Zehn-Minuten-Takt zwischen Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen, die Linie S2E zum einem zwischen Hauptbahnhof und Schorndorf sowie zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt.

Wer aus den Fildern eiliger hat, nimmt den Expressbus S2X, der ohne Halt zwischen Stuttgart-Vaihingen und Flughafen/Messe unterwegs ist. Die Linie S3E schließlich fährt vom Hauptbahnhof nach Winnenden. Außerdem legen Züge der Linie RE14a/b am 15. und 16. November außerplanmäßig einen Halt in Stuttgart-Vaihingen ein und sind somit eine Alternative zwischen Hauptbahnhof und dem Fildervorort.

S-Bahnfahrplan wegen Baustellen durcheinander

Zum Monatsende stehen zwischen Freitag, 21. November, 20.30 Uhr, und Montag, 1. Dezember, 1.30 Uhr, weitere Einschränkungen an. Die Züge der Linie S3 fahren nur zwischen Stuttgart-Vaihingen/Stuttgart-Flughafen/Messe und Waiblingen – und das auch nur im 30-Minuten-Takt. Die Ersatzbusse der Linie S3E fahren von Waiblingen, Haltestelle Dammstraße nach Backnang. Auf den Regionalzuglinien MEX19 und MEX90 fallen Züge zwischen Stuttgart und Backnang aus. Ersatzbusse fahren ohne Zwischenhalt von Stuttgart nach Backnang.

Von Samstag, 29. November, 1.30 Uhr, bis Montag, 1. Dezember, 4 Uhr leitet die Bahn S-Bahnen zwischen Bad Cannstatt und Esslingen um. Die S1 Richtung Esslingen ist dann nur im Halbstundentakt unterwegs und hält nicht am Neckarpark und in Obertürkheim. In der Gegenrichtung entfallen die Halte Obertürkheim, Untertürkheim und Neckarpark. Zwischen Stuttgart-Vaihingen und Herrenberg ist die S1 regulär unterwegs. Zwischen Bad Cannstatt und Esslingen pendeln die Ersatzbusse der Linie S1E.

Wie schon 2023 wird die Strecke zwischen bad Cannstatt und Fellbach wieder für Bauarbeiten geseperrt. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Am heftigsten fallen die Einschränkungen in der Zeit zwischen 1. und 21 Dezember aus. Dann ist die Strecke zwischen Bad Cannstatt und Fellbach gesperrt. Die S-Bahnlinien 1, 2 und 3 fahren dann wieder nur im Halbstundentakt. Die Züge der S-Bahn-Linie S2 fahren auf den Abschnitten Filderstadt–Bad Cannstatt und Waiblingen–Schorndorf. Die S3 ist zwischen Stuttgart Flughafen/Messe und Bad Cannstatt und sowie zwischen Fellbach und Backnang. Auf dem südlichen Abschnitt der S1 zwischen Stuttgart-Vaihingen und Herrenberg ist ein Viertelstundentakt geplant. Weil Regionalzüge der Linien MEX90 und RE 90 zwischen Backnang und Stuttgart via Marbach umgeleitet werden, kann die S4 diesen Abschnitt nicht befahren und ist nur zwischen Schwabstraße und Marbach unterwegs.

Es kann auch zu kurzfristigen Ausfällen kommen

Ersatzbusse sind zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen unterwegs, einmal mit Zwischenhalten (Linie S2E) und einmal Nonstop (Linie S2X). Auch für die entfallenden Züge der S4 gibt es eine Ersatzbuslinie.

Die Bahn weist daraufhin, dass „es insbesondere in den Abend- und Nachtstunden im Bereich des Stuttgarter S-Bahn-Netzes orts- und zeitweise zu weiteren Bauarbeiten und dem Einsatz von Ersatzbussen – zum Teil auch kurzfristig“. Fahrgäste sollten sich in den elektronischen Fahrplanauskünften informieren. In den Ersatzbussen können – anders als in den S-Bahnzügen – keine Fahrräder mitgenommen werden.

