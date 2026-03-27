Nahverkehr in Stuttgart: Region stellt Weichen für neue S-Bahn-Linie in Stuttgart

Bereits ab 2035 soll die sogenannte S7 zwischen Vaihingen und Heimerdingen fahren – auch als Ersatz für die Panoramabahn. In Stuttgart sind drei neue Haltestellen geplant.
Drei neue Bahnhöfe, eine neue S-Bahnlinie zwischen Heimerdingen und Stuttgart-Vaihingen und nicht zuletzt eine Alternative zur immer wieder gesperrten Stammstrecke – der Verband Region Stuttgart hat grünes Licht für die Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung für die neue Linie S7 gegeben. Das Papier, das die Kooperation von Land, Region, dem Zweckverband Strohgäubahn sowie der Infrastrukturtochter der Südwestdeutschen Landesverkehrs-Gesellschaft (SWEG) besiegelt, ist aber nur der erste Schritt. Bereits 2035 sollen die ersten Züge rollen. Die Bedeutung für den Nahverkehr wird auch daran deutlich, dass die Stadt Stuttgart trotz angespannter Haushaltslage eine Million Euro für die nächste Planungsphase zur Verfügung stellt, die Region weitere 2,5 Millionen Euro.