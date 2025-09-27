Nahverkehr in Stuttgart: Hermann kritisiert Verzicht auf Uni-Stadtbahn – und wird selbst kritisiert

Die Realisierung der Stadtbahnlinie U25 zur Uni Hohenheim steht in Frage. Verkehrsminister Hermann kritisiert die Verzögerung – bei den Parkgebühren am Campus bleibt er aber hart.
Dass eine umsteigefreie Stadtbahnverbindung zwischen der Stuttgarter Innenstadt und der Universität Hohenheim auf die lange Bank gerät, nennt Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) „bedauerlich und problematisch“. Das geht aus einer Antwort des Ministeriums auf die Anfrage des Stuttgarter Landtagsabgeordneten Friedrich Haag (FDP) hervor.