Die Deutsche Bahn (DB) setzt den Ausbau zum Digitalen Knoten Stuttgart (DKS), der neuen Sicherungs- und Leittechnik, fort. Noch bis Dienstag, 7. Juli, 4 Uhr, wird daran in Feuerbach gearbeitet. Dafür sperrt die Bahn die Ferngleise zwischen Zuffenhausen und dem Nordbahnhof. Der Fern- und Regionalverkehr wird teilweise umgeleitet, auch die S-Bahn ist betroffen.

Die S-Bahn-Linien S 4 und S 5 fahren in diesem Zeitraum lediglich im 30-Minuten-Takt. Die Linien S 6/S 60 verkehren zwischen Weil der Stadt/Böblingen und Zuffenhausen. Die Linie S 62 entfällt.

Halt in Esslingen anstatt am Stuttgarter Hauptbahnhof

Größere Auswirkungen haben die Arbeiten auf den Fernverkehr: Die Züge werden zum Teil umgeleitet und halten anstatt am Stuttgarter Hauptbahnhof in Esslingen. Die ICE und IC, welche am Hauptbahnhof stoppen, haben überwiegend längere Fahrzeiten. Zwischen Stuttgart und Karlsruhe entfällt der Großteil der Fernverkehrsverbindungen. Alternativ bestehen zahlreiche Umsteigeverbindungen über Mannheim.

Im Regionalverkehr entfällt die Linie RB 11, die sogenannte Schusterbahn, zwischen Kornwestheim und Untertürkheim. Bei den Zügen der Linie RE 1 kommt es zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen/Enz zu Umleitungen über Bietigheim-Bissingen – mit zusätzlichem Halt. Zudem gibt es Fahrzeitabweichungen auf der Verbindung zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Bei der Regionalverbindung zwischen Hauptbahnhof und Bietigheim-Bissingen kommt es zu Zugausfällen. Die Züge der Linie MEX 18 werden zwischen Esslingen am Neckar und Ludwigsburg mit zusätzlichem Halt in Kornwestheim umgeleitet. Sie halten nicht in Bad Cannstatt und am Hauptbahnhof.