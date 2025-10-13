Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) kapitulieren vor den häufigen Staus rund um den Charlottenplatz. Sie verlegen eine Bushaltestelle. Für Fahrgäste verlängern sich dadurch die Wege.
Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) entschärfen eine problematische Stelle in ihrem Busnetz – allerdings mit Folgen für die Fahrgäste. Die Haltestelle Dorotheenstraße, die von den Linien 43, 44 und 47 bedient wird, muss weichen. Sie ist um rund 50 Meter verlegt worden. Damit reagieren die SSB auf ein wiederholt auftretendes Problem.