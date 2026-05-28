Die Linksfraktion im Stuttgarter Gemeinderat kritisiert das geplante Bargeld-Aus in SSB-Bussen scharf und fordert eine Rücknahme der Regelung. Sie schränke Teilhabe ein.
Die Linksfraktion im Stuttgarter Gemeinderat übt harsche Kritik an den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) und deren Entscheidung, vom 1. Juli an beim Fahrscheinkauf in den Linienbussen kein Bargeld mehr anzunehmen. Die Stadträte fordern das kommunale Verkehrsunternehmen auf, dieses Vorhaben zu den Akten zu legen. „Wir halten dies für eine Fehlentscheidung der SSB, weil dadurch Teilhabe eingeschränkt wird“, sagt Fraktionssprecher Hannes Rockenbauch.