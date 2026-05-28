Die Linksfraktion im Stuttgarter Gemeinderat übt harsche Kritik an den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) und deren Entscheidung, vom 1. Juli an beim Fahrscheinkauf in den Linienbussen kein Bargeld mehr anzunehmen. Die Stadträte fordern das kommunale Verkehrsunternehmen auf, dieses Vorhaben zu den Akten zu legen. „Wir halten dies für eine Fehlentscheidung der SSB, weil dadurch Teilhabe eingeschränkt wird“, sagt Fraktionssprecher Hannes Rockenbauch.

Die SSB hatten Anfang Mai angekündigt, zum Stichtag 1. Juli in den Bussen ausschließlich auf bargeldlosen Fahrscheinverkauf zu setzen. Das Verkehrsunternehmen begründet das zum einen mit der geringen Nachfrage nach der Serviceleistung. Durchschnittlich werde „nicht einmal ein Ticket pro Fahrt direkt beim Fahrpersonal verkauft“. Zum anderen versprechen sich die SSB von der Umstellung „Vorteile für den Betriebsablauf“ durch einen schnelleren Ticketverkauf.

Vertreter des Stadtseniorenrates und des Fahrgastbeirats des Tarif- und Verkehrsverbundes Stuttgart (VVS) hatten die Kurzfristigkeit der Ankündigung kritisiert und sehen noch offene Fragen. So sei unklar, wie Kunden ohne Bankkarte oder einer Bezahlfunktion auf dem Smartphone ihren Fahrschein lösen sollen.

Diese Gruppe rückt auch die Linksfraktion in den Fokus. Insbesondere gehe es um Kinder, die schon alt genug seien, um alleine den Bus zu nehmen. Für die müssten Eltern entweder vorab Tickets kaufen oder „ihr Kind mit einer Karte oder einem Telefon mit entsprechender Bezahlfunktion ausstatten“, heißt es in einem Antrag der Kommunalpolitiker. Sie weisen auch auf die Unterschiede zwischen Fahrgästen der Stadtbahnen und der Busse hin. An den Haltestellen der Bahnen gebe es Automaten, die weiterhin Bargeld akzeptieren, an denen der Busse in der Regel nicht. „Diese Ungleichbehandlung ist lebensfremd und in hohem Maße erklärungsbedürftig“. heißt es in einem Antrag der Kommunalpolitiker. Sie fordern: „Die SSB akzeptiert auch nach dem 1. Juli 2026 weiterhin Barzahlungsmöglichkeiten in Ihren Bussen“.