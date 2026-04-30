﻿Natürlich wird die S-Bahn Stuttgart vor allem an der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit gemessen. Das ist es, was die Fahrgäste interessiert: erreiche ich mein Ziel zur vorgegebenen Zeit? Fährt mein Zug überhaupt? Aber auch weichere Faktoren wie die Sauberkeit oder das Sicherheitsempfinden fragt der für die S-Bahn zuständige Verband Region Stuttgart regelmäßig ab.

Nun liegen die Werte für das Jahr 2025 vor. Die Sicherheit in den Zügen bewerten die Fahrgäste mit einer Schulnote von 2,26, während das Sicherheitsempfinden in den Bahnhöfen nur mit 2,77 bewertet wird. Gleichzeitig hat die Wichtigkeit des Themas „Sicherheit für die Fahrgäste“ deutlich zugenommen – auf einer Skala von 1 bis 10 wird sie mit 9,4 Punkten bewertet.

Die Lage an den Bahnhöfen ist schlechter als in den Zügen

Im Jahr 2024 kam die Sicherheit in den Zügen auf einen Wert von 2,33. Bei der Frage nach dem Empfinden in den Bahnhöfen lag der 2024er-Wert bei 2,95. Trotz der Verbesserungen der Zahlen legten verschiedene Redner bei der Debatte im Verkehrsausschuss der Region am Mittwoch den Fokus auf die Werte für die Bahnhöfe, die schlechter sind als jene in den Zügen. Zum Zugfahren gehöre auch das Ein- und Aussteigen und der Weg zum Bahnhof oder davon weg.

Bei der Sauberkeit zeigt sich ein insgesamt zufriedenstellendes Bild. Die Bewertung durch Stichproben erreicht bei den Zügen einen Wert von 91,3 Prozent, knapp unter dem Zielwert von 92 Prozent. Die subjektive Zufriedenheit der Fahrgäste liegt bei der Schulnote 2,44 für die Züge und 2,87 für die Bahnhöfe. Gegenüber dem Jahr 2024 hat sich der Wert bei den Zügen verschlechtert: von 2,4 in 2024 auf nun 2,44. Die Wahrnehmung in den Bahnhöfen ist gegenläufig: da verbesserte sich der Wert von 2,99 im Jahr 2024 auf nun 2,87.

S-Bahn Stuttgart: Videotechnik ist veraltet und muss ersetzt werden

Eine neue Technik zur Videoüberwachung testet die Deutsche Bahn am Stuttgarter Nordbahnhof sowie an den Stationen Asperg, Fellbach und Böblingen. Das erklärte Michael Groh von der DB Infrago am Mittwoch im regionalen Verkehrsausschuss. Der Vertreter des Bahnkonzerns wies zudem auf deutlich gesteigerte Frequenz der Streifen durch die Sicherheitstochter der Bahn hin. Eine neue Technik wird nötig, weil die bisher eingesetzten Kameras , die eine flächendeckende Überwachung sicherstellten, in die Jahre gekommen sind. Deren Betrieb könne „aufgrund des technischen Alters, fehlender Ersatzteile, auslaufender Verträge und nicht mehr erfüllter IT-Sicherheitsanforderungen nicht fortgeführt werden“, heißt es bei der Region.