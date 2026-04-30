Die Fahrgäste der S-Bahn Stuttgart bewerten die Sicherheitslage in Zügen und an Bahnhöfen weitgehend positiv. Die Noten sind gestiegen. Doch aus der Politik kommen Bedenken.
Natürlich wird die S-Bahn Stuttgart vor allem an der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit gemessen. Das ist es, was die Fahrgäste interessiert: erreiche ich mein Ziel zur vorgegebenen Zeit? Fährt mein Zug überhaupt? Aber auch weichere Faktoren wie die Sauberkeit oder das Sicherheitsempfinden fragt der für die S-Bahn zuständige Verband Region Stuttgart regelmäßig ab.