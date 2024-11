Eine jahrelange Hängepartie findet im Dezember wohl endlich ein Ende. Die Nexio-Züge des spanischen Herstellers CAF können wie zuletzt geplant ab Dezember auf die Schönbuchbahn-Strecke.

Nach jahrelangem Hickhack haben die Elektrobahnen nun endgültig die Zulassung vom Eisenbahnbundesamt erhalten, wie Landrat Roland Bernhard am Montag im Umwelt- und Verkehrsausschuss des Böblinger Kreistags bekannt gab. „Es ist so weit“,verkündete der Landrat. „Nach einem komplexen Zulassungsprozess um die Bremstechnik, steht der Inbetriebnahme am 14. Dezember nichts mehr im Weg.“

Parallel zur aufwendigen Elektrifizierung der Schönbuchbahn-Strecke hatte der Landkreis 2016 neue Triebwagen des spanischen Herstellers CAF für rund 60 Millionen Euro bestellt, um die alten Dieselzüge abzulösen. Ursprünglich war geplant, dass die neuen Züge 2021 auf der Strecke unterwegs sind. Doch nach den ersten vielversprechenden Tests durchkreuzte das Eisenbahn-Bundesamt den Plan. Weil die Bremsen der Nexio-Züge für die Schönbuchbahn-Strecke falsch dimensioniert seien, verweigerte die Behörde den neuen Triebwagen die Zulassung.

Es folgten Auseinandersetzungen zwischen dem Zweckverband Schönbuchbahn und dem Hersteller, dem letztlich nichts übrig blieb als nachzubessern – was aber viel Zeit in Anspruch nahm. Schließlich war man sicher, dass die Nexio-Züge im Juni 2024 den Betrieb aufnehmen könnten. Doch im April musste der Start erneut verschoben werden – auf Dezember. Nach sogenannten Abnahmefahrten im Oktober waren die Verantwortlichen sicher, dass dieser Fahrplan klappen würde – und haben es nun offiziell: Das Bundesamt gibt grünes Licht.