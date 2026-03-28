Türkei und Ägypten bleiben gefragt, doch die Nachfrage verschiebt sich. Tui reagiert mit Zusatzflügen nach Mallorca und Griechenland. Was Urlauber wissen müssen.
Während der Krieg im Nahen Osten den internationalen Flugverkehr in der Golfregion stark beeinträchtigt, gibt Deutschlands größter Reiseveranstalter für die klassischen Urlaubsziele Entwarnung. „Urlaub in der Türkei und in Ägypten ist nach wie vor gefragt und findet regulär statt“, erklärt Anja Braun, Pressesprecherin von Tui Deutschland auf Anfrage unserer Redaktion.