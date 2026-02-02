Nahe Köln: Drei Tote bei Unfall auf der A61

1 Bei dem Unfall kamen drei Menschen ums Leben. Foto: Uncredited/dpa/Uncredited

Bei einem Unfall auf der A61 bei Bergheim sind drei Menschen gestorben. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.











Drei Menschen sind am Abend bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 bei Bergheim in der Nähe von Köln ums Leben gekommen. Ihr Auto sei in Fahrtrichtung Venlo aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Betonschutzwand geprallt, wie die Polizei mitteilte. Ein nachfolgendes Fahrzeug sei anschließend auf den Wagen aufgefahren.