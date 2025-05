Der Stuttgarter Autobauer eröffnet unweit des Autobahndreiecks Leonberg seine sechste eigene Schnellladestation. Was die Schnellladestation so besonders macht.

Porsche treibt den Ausbau seines Ladenetzes für E-Fahrzeuge voran. Der Stuttgarter Autobauer hat unweit des Autobahndreiecks Leonberg, das die Autobahnen A8 und A81 verbindet, seine sechste Schnellladestation exklusiv für Porsche-E-Autos eröffnet. Das gab Porsche am Montag in einer Pressemitteilung bekannt.

Bei der Schnellladestation in Leonberg handelt es sich um die erste sogenannte Porsche Charging Lounge in der Region Stuttgart. Das Laden an der Schnellladestation ist laut Porsche 24/7 möglich.

Die Schnellladestation umfasst demnach sechs Schnellladesäulen mit bis zu 400 Kilowatt Ladeleistung. Nach Angaben von Porsche lässt sich beispielsweise ein Taycan der aktuellen Generation in 18 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen. Bei einem Macan dauere es 21 Minuten.

Porsche-Schnellladestation verfügt über integrierte Lounge

Die Wartezeit kann in einer in die Schnellladestation integrierten Lounge verbracht werden. Laut Porsche beheimatet diese Lounge Sessel, Getränke und Snacks, einen Kaffeeautomaten, einen Wasserspender, WLAN sowie eine Toilette.

Vom Inneren der Lounge aus hat man seinen Porsche stets im Blick. Foto: Porsche

Um Zugang zu den Ladestationen sowie zur Lounge zu erhalten, ist nach Angaben des Autobauers eine Porsche ID erforderlich. Sei das Nummernschild mit der Porsche ID verknüpft, öffne sich die Schranke mit Hilfe der Kennzeichen-Erkennung automatisch. So verhindert der Autobauer, dass Autofahrer anderer Marken ihr E-Auto an den Schnellladesäulen von Porsche aufladen.

Die Zahlung der Tankfüllung Strom erfolgt nach Angaben des Autobauers über den sogenannten Porsche Charging Service. Auf Wunsch könne jedoch auch direkt an der Ladesäule gezahlt werden.