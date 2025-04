Feuer in Europas größtem Tesla-Zentrum: In Holzgerlingen brennen zwölf Teslas

In der Nacht auf Montag haben auf dem Gelände von Tesla in Holzgerlingen zwölf Neuwagen gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, die Polizei ermittelt.

Im europaweit größten Auslieferungszentrum von Tesla in Holzgerlingen im Kreis Böblingen brannten in der Nacht auf Montag mehrere Neuwagen lichterloh. Anwohnern fiel der Brand neben der großen Industriehalle auf, weswegen sie sofort die Feuerwehr alarmierten. Der Holzgerlinger Feuerwehr-Kommandant Markus Rath bestätigt, dass die Brandbekämpfer um 1.52 Uhr alarmiert wurden und mit einem Großaufgebot ausrückten. „Die Anrufer berichteten von einem weithin sichtbaren Feuerschein und Explosionsgeräuschen“, sagt er. Vor Ort zeigte sich den Einsatzkräften dann das ganze Ausmaß des Feuers.

„Mehrere Tesla-Fahrzeuge standen in Flammen, wir haben insgesamt elf brennende Neuwagen gezählt, ein weiterer wurde durch die Brände ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.“ Der Kommandant berichtet weiter, dass die Fahrzeuge selbst Feuer gefangen hätten und nicht deren Batterie aufgrund eines Ladevorgangs, wie man vermuten könnte. Rath: „Die Fahrzeuge standen frei und waren nicht an eine Ladesäule angeschlossen. Es brannte nicht die Batterie.“ Zur mutmaßlichen Ursache des Brandes will sich Rath nicht äußern, da die Polizei dazu bereits ermitteln würde.

Nur im Fall eines völlig ausgebrannten Fahrzeugs habe der im Auto verbaute Akku tatsächlich auch zu brennen begonnen, bei den anderen seien es tatsächlich Fahrzeugbrände gewesen, bei denen die Karosserie und der Innenraum in Flammen aufgegangen seien, sagt der Kommandant. Die Fahrzeuge standen dort mutmaßlich zur Auslieferung bereit. Es handelte sich um den Richtung B 464 gelegenen Außenparkplatz vor dem Tesla-Zentrum in der Gottlieb-Daimler-Straße.

Feuerwehr hat bis in die Morgenstunden alle Hände voll zu tun

Die große Halle nebenan war nicht von dem Brand betroffen, berichtet der Feuerwehr-Kommandant. Die Feuerwehr hatte bis in die frühen Morgenstunden alle Hände voll damit zu tun, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Laut Markus Rath waren 58 Feuerwehrmänner und -frauen bis 5.30 Uhr dort im Einsatz, ebenso das Rote Kreuz wie die Polizei. Menschen seien durch das Feuer erfreulicherweise nicht zu Schaden gekommen.

Tesla-Halle in Holzgerlingen zum Zeitpunkt der Eröffnung 2022 Foto: Archiv/Eibner

An der Adresse in Holzgerlingen betreibt der US-Autobauer seit Dezember 2022 sein europaweit größtes Auslieferungszentrum. Kunden aus ganz Süddeutschland holen dort ihre Neuwagen ab. Zuvor gehörte die Halle dem Böblinger Anlagenbauer Eisenmann, der sie für Schulungen und Präsentationen nutzte. Im Zuge der Insolvenz verkaufte Eisenmann die Halle, Tesla schlug zu. Zuletzt brachen die Verkaufszahlen von Tesla in Deutschland allerdings deutlich ein, weshalb in dem Tesla-Zentrum zuletzt weniger Betrieb zu beobachten war.