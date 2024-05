1 Eine Aufnahme vom Stuttgarter Norden zeigt das seltsam anmutende Fluggerät. Foto: StZN/red

Über Stuttgart schwebte in der Nacht auf Mittwoch ein mysteriös anmutender Ballon – und sorgt für Spekulationen. Was hinter der Himmelserscheinung steckt.











Einige Frühaufsteher in Stuttgart mögen sich am Mittwoch verwundert die Augen gerieben haben: Am noch dunklen Nachthimmel entdecken sie im Morgengrauen ab 5 Uhr ein rätselhaftes Fluggerät. Aus der Ferne betrachtet erinnert die Himmelserscheinung an einen Ballon oder eine Art Lampion. Immer wieder lodert das schwebende, weiße Gebilde deutlich orangefarben auf. Der seltsame Anblick löst Rätselraten aus. Sind hier etwa die Chinesen zu Gange? Schweben Aliens über dem Kessel? Oder handelt es sich schlicht um einen tieffliegenden Wetterballon?