Der älteste Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt hat im Abspann von Mama Jolies neuem Film "Couture" den Namen seines Vaters abgelegt. Maddox reiht sich damit in eine wachsende Liste seiner Geschwister ein, die auf den Nachnamen Pitt verzichten.
Es ist ein weiteres Zeichen des tiefen Zerwürfnisses in einer der berühmtesten Familien Hollywoods: Maddox Jolie-Pitt (24), der älteste Sohn von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (61), hat den Nachnamen seines Vaters offenbar abgelegt. Im Abspann von Jolies neuem Film "Couture", der am 18. Februar in den französischen Kinos anlief, wird er laut "People" nur noch als "Maddox Jolie" geführt - nicht mehr mit Doppelnamen, den er offiziell bislang trug.