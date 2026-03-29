Nächste Eventshow: Stefan Raab tüftelt an Jetski-Star-WM

Entertainer Stefan Raab und Sender RTL haben das nächste Show-Eisen im Feuer - oder besser gesagt auf hoher See: Gemeinsam laden sie noch in diesem Jahr zur "Jetski-Star-WM".
Mangelnder Tatendrang kann Stefan Raab (59) seit seinem Comeback als neue RTL-Allzweckwaffe wahrlich nicht vorgeworfen werden. Wie die Entertainer-Größe während der neuen Ausgabe von "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" am vergangenen Samstagabend überraschend detailliert preisgegeben hat, plant er schon das nächste große TV-Event im Stile seiner berühmten Wok-WM.