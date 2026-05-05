Nachwuchshandball SV Kornwestheim: Weibliche A-Jugend der Lurchis auf Bundesligakurs

Die Nachwuchsmannschaften des SV Kornwestheim liefern auf der Platte starke Ergebnisse ab. Die mB1 und die wB1 schaffen den Sprung in die Oberliga.
Die A-Juniorinnen des SV Kornwestheim spielen um die Qualifikation für die Handball-Jugendbundesliga. In der Vorrunde auf Verbandsebene erreichte das Team den zweiten Platz und qualifizierte sich somit für die Jugendbundesligaquali im Juni. Das Team begann mit einem 20:18-Sieg gegen das HBZ Altenstadt-Geislingen, bevor man den Favoriten SG Altdorf/Ettenheim ärgern konnte. Trotzdem verlor man knapp mit 13:14 und spielte daher im direkten Duell mit der HSG Freiburg um den letzten Qualiplatz. Hier zeigte die wA1 Kampfgeist und setzte sich mit 24:21 durch.