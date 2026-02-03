Eddie Murphy und Martin Lawrence werden noch in diesem Jahr zur exakt gleichen Sekunde Großvater - denn bei ihren verheirateten Kindern steht Nachwuchs an.
Einer Familie gehören die beiden Filmstars Eddie Murphy (64) und Martin Lawrence (60) seit der Hochzeit ihrer Kinder bereits an - und die glückliche Hollywood-Family wächst bald weiter. Denn Murphys Sohn Eric und Lawrences Tochter Jasmin haben auf Instagram mitgeteilt, ein gemeinsames Kind zu erwarten. Heißt auch: Die zwei Comedy-Ikonen, bekannt aus Filmen wie "Beverly Hills Cop" (Murphy) und "Bad Boys" (Lawrence), werden noch in diesem Jahr zeitgleich zum Opa desselben Enkelkinds.