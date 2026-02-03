Eddie Murphy und Martin Lawrence werden noch in diesem Jahr zur exakt gleichen Sekunde Großvater - denn bei ihren verheirateten Kindern steht Nachwuchs an.

Einer Familie gehören die beiden Filmstars Eddie Murphy (64) und Martin Lawrence (60) seit der Hochzeit ihrer Kinder bereits an - und die glückliche Hollywood-Family wächst bald weiter. Denn Murphys Sohn Eric und Lawrences Tochter Jasmin haben auf Instagram mitgeteilt, ein gemeinsames Kind zu erwarten. Heißt auch: Die zwei Comedy-Ikonen, bekannt aus Filmen wie "Beverly Hills Cop" (Murphy) und "Bad Boys" (Lawrence), werden noch in diesem Jahr zeitgleich zum Opa desselben Enkelkinds.

Die werdende Mutter postete auf Instagram eine dreiteilige Bilderreihe, in der sie ihren Babybauch auf unterschiedliche Weise in Szene setzt. Auf einem der Fotos schmiegt ihr Ehemann liebevoll seinen Kopf an das Bäuchlein. Dazu schrieb Jasmin Lawrence: "Danke Jesus für das großartigste Geschenk."

Die Kinder der beiden Hollywood-Größen hatten sich Mitte Mai des vergangenen Jahres in einer intimen Kirchenzeremonie das Jawort gegeben. Das hatte Eddie Murphy rund zwei Wochen später als Gast in der "Jennifer Hudson Show" ausgeplaudert. Sein Sohn und seine Schwiegertochter seien nur zu zweit mit einem Pfarrer in der Kirche gewesen. "Es war eine ruhige kleine Sache", berichtete der Schauspieler.

Freche Sprüche bleiben jetzt in der Familie

Die Comedy-Kollegen hatten sich in der Vergangenheit bereits scherzend darüber gestritten, wer für eine mögliche Hochzeit ihrer Kinder aufkommen müsse. Einen kleinen Seitenhieb an den Vater seiner frischgebackenen Schwiegertochter konnte sich Eddie Murphy damals natürlich nicht verkneifen: "Martin muss jetzt nicht für eine große Hochzeit bezahlen", witzelte er. Und weiter: "Wir sind jetzt verwandt!"

Eric Murphy und Jasmin Lawrence machten ihre Beziehung 2021 öffentlich. Die beiden hatten sich nicht durch ihre berühmten Väter kennengelernt, sondern durch Jasmins Onkel. Am 27. November 2024 folgte dann der Heiratsantrag.