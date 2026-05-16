Nachts in Neckarweihingen: Rettung durch Not-OP – 34-Jähriger in eigener Wohnung mit Messer attackiert

Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich ein Sextett wegen eines brutalen nächtlichen Angriffs mit Messer und Hammer in Ludwigsburg verantworten.
Der größte Saal des Stuttgarter Landgerichts ist gut gefüllt, als vier der insgesamt sechs Angeklagten aus der Haft vorgeführt werden. Die Vorwürfe, die die Erste Staatsanwältin Silke Busch in der Anklage kurz darauf gegen sie erhebt, sind massiv: Sie wirft den sechs Männern, die zwischen 24 und 42 Jahren alt sind und aus Kornwestheim und Ludwigsburg kommen, versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung durch einen Racheakt mit Waffeneinsatz in Ludwigsburg im September vergangenen Jahres vor.