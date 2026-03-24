Nachtleben in Stuttgart: Time to say goodbye im Marquardtbau – Pop-up-Club Lerche 22 schließt

In kurzer Zeit hat er sich zu einer festen Adresse des Stuttgarter Nachtlebens gemausert. Ende Mai schließt der Pop-up-Club Lerche 22 am Schlossplatz seine Tore. Nicht ohne Abschied.
„Manchmal entstehen Orte, von denen man weiß, dass sie nicht für immer bleiben – und vielleicht sind sie genau deshalb so besonders“, schreiben die Macher des Clubs Lerche 22 am Schlossplatz auf Social Media. Im Oktober 2025 hatte der Club als Pop-up und Nachfolger der Tequila Bar im Marquardtbau unter dem Kino am Schlossplatz ein vorübergehendes Zuhause gefunden. Der Name, eine Hommage an die erste Filiale des bekannten Plattenhändlers, die in der Königstraße 22 beheimatet war.