Wenn Fantasie zur Flucht wird – oder zur treibenden Kraft im Leben: Im Nachtcafé spricht Michael Steinbrecher über die Macht der Vorstellungskraft und darüber, wann Träume zur Realität werden können – oder sie gefährlich verzerren.
Thema der Sendung: Die Macht der Fantasie
Fantasie kann Flucht und Freiheit zugleich sein. Sie lässt uns Welten erschaffen, in denen alles möglich ist – im Kopf, auf der Leinwand, in der Liebe. Doch was passiert, wenn diese Vorstellungskraft Grenzen sprengt und das Leben zu dominieren beginnt? Das Nachtcafé widmet sich heute Abend der „Macht der Fantasie“. Michael Steinbrecher spricht mit Gästen, die erzählen, wie Träume, Tagträume und innere Bilder ihr Leben bereichert – oder aus der Bahn geworfen – haben.