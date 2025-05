Berührungen sind so alltäglich wie existenziell – ein Händedruck zur Begrüßung, eine Umarmung zur Tröstung, ein Streicheln zur Zuneigung. Doch was für die einen selbstverständlich und lebensnotwendig erscheint, ist für andere mit Unbehagen, Zurückhaltung oder sogar Angst verbunden.

Die amerikanische Therapeutin Virginia Satir formulierte einst: „Wir brauchen vier Umarmungen am Tag, um zu überleben, acht, um uns gut zu fühlen, und zwölf, um innerlich zu wachsen.“ Doch wie lebt man in einer Welt, die Berührungen als sozialen Kitt versteht, wenn man selbst Abstand braucht? Was passiert, wenn körperliche Nähe nicht als Trost, sondern als Bedrohung empfunden wird? Und welche Wege führen zurück zu einem gesunden Umgang mit Nähe und Distanz?

Im Nachtcafé sprechen Gäste offen über ihre Erfahrungen mit Berührung – über Sehnsucht, Überforderung und die heilende Kraft einer Umarmung.

Die Sendung sehen Sie am Freitag, den 23.05.2025 ab 22:15 Uhr im SWR. Die Folge wird am Samstag (24.05.) um 12:20 Uhr im HR Fernsehen sowie am Sonntag (25.05.) um 06:35 Uhr im SWR wiederholt.

Die Gäste des Abends

Peter und Margherita Hepp – Für den taubblinden Peter Hepp und seine Frau Margherita sind Berührungen nicht nur Ausdruck von Nähe, sondern ihr wichtigster Zugang zueinander und zur Außenwelt.

Wolfgang Weber – Seit zwei Jahrzehnten verschenkt er Umarmungen an Fremde.

Andrea Born – Sie verspürt kein Bedürfnis nach sexuellen Kontakten.

Franziska Kaiser – Durch professionell angeleitetes Kuscheln hat sie einen neuen Zugang zu sich selbst gefunden.

Prof. Claudia Winkelmann – Sie widmet sich in Forschung und Lehre der Bedeutung von Berührung im menschlichen Miteinander.

Was ist das „Nachtcafé“?

Das „Nachtcafé“ ist eine bekannte deutsche Talkshow, die vom SWR produziert wird. Die Sendung existiert bereits seit 1987 und gehört damit zu den langlebigsten Talkformaten im deutschen Fernsehen.

Im Zentrum des „Nachtcafés“ stehen authentische Lebensgeschichten. In jeder Folge diskutieren betroffene Gäste, oft gemeinsam mit Expertinnen und Experten, zu einem bestimmten gesellschaftlich relevanten oder emotional bewegenden Thema.

Seit 2019 wird das „Nachtcafé“ von Michael Steinbrecher moderiert, der zuvor als Sportmoderator bekannt wurde. Das „Nachtcafé“ verfolgt das Ziel, gesellschaftliche Tabus zu brechen, Menschen Raum für ihre Geschichten zu geben und einen respektvollen, tiefgründigen Austausch zu fördern. Die Sendung genießt einen guten Ruf für ihre Ernsthaftigkeit, Empathie und den Verzicht auf reißerische Dramatisierung.