1 Die Rehaklinik Tannheim im Schwarzwald ist seit Dienstag wie ausgestorben. Foto: Klinik Tannheim

Eine kleine Lüge hat schwer wiegende Folgen. Nach dem Coronabefund bei einem begleitenden Familienmitglied ist die komplette Nachsorgeklinik für schwer kranke Kinder in Tannheim für zwei Wochen geschlossen worden.

Villingen-Schwenningen - Nach einem Corona-Befund bei einem Angehörigen eines Patienten ist die Kindernachsorgeklinik in Tannheim bei Villingen-Schwenningen komplett geräumt worden. Man werde die Einrichtung bis zum 6. April schließen, teilte die Geschäftsführung auf ihrer Homepage mit. „Patienten, Begleitpersonen und Mitarbeiter werden für 14 Tage häuslich isoliert“, heißt es dort.

Wie der „Schwarzwälder Bote“ berichtet, habe der Vater eines jungen Teilnehmers der März-Reha auf seinem obligatorischen Anmeldebogen verschwiegen, dass er zuvor in einem Risikogebiet unterwegs gewesen war. Die Klinikleitung bestätigte, dass er wenige Tage zuvor für einige Stunden beruflich im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen zu tun gehabt und sich dabei offenbar infiziert habe. „Er hat hier gelogen, um für seine Familie die Reha nicht zu gefährden“, sagte der Klinikleiter Roland Wehrle gegenüber unserer Zeitung.

Reha muss vorzeitig enden

Der Kreis Heinsberg gilt in der Coronakrise deutschlandweit als am stärksten betroffener Landkreis. Dort hatte sich das Virus während des Karnevals unkontrolliert ausgebreitet. Am Montag habe die Bestätigung aus dem Labor vorgelegen, teilte die Klinikleitung mit. Am Dienstag wurde die Klinik geräumt. Mit den Teilnehmern der April-Reha werde in den nächsten Tagen Kontakt aufgenommen, um das weitere Vorgehen abzusprechen.

In Tannheim werden im vierwöchigen Rhythmus die Familien von krebs-, herz- und mukoviszidosekranken Kindern und Jugendlichen zur Rehabilitation empfangen. Bei Mukoviszidose handelt es sich um eine seltene erbliche Lungenkrankheit. Für diese Patienten dürfte ein besonderes Risiko bestehen, wenn sie in Folge einer Coronainfektion an Covid-19 erkranken. Auch Krebspatienten mit verringerter Immunabwehr sind gefährdet. Bisher gebe es aber noch keine weiteren bestätigten Fälle, erklärte die Klinik.

Wer zahlt für den Ausfall?

Man bedanke sich bei den Familien der März-Reha für das große Verständnis und das tolle Miteinander, schrieb die Klinikleitung auf ihrer Homepage. „Wir bedauern sehr, dass wir diese Maßnahmen nun einleiten mussten und Sie dadurch Ihre Reha-Ziele nicht erreichen konnten.“ Die Rehaaufenthalte in Tannheim sind begehrt. Oft müssen Familien lange mit ihren Krankenkassen um die Erlaubnis ringen. Man werde den betroffenen Familien bei einer erneuten Antragstellung behilflich sein. Ob der Vater in Haftung genommen wird, ist noch offen. „Das wäre für uns die letzte Option“, sagte der Co-Geschäftsführer Thomas Müller. Die Sparkassenversicherung, bei der Tannheim sich gegen eine Betriebsunterbrechung versichert hat, sieht bisher keine Möglichkeit einzuspringen. „Corona ist als neuer Erreger nicht unter den versicherten Risiken gelistet“, sagte Müller.