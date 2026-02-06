Nachruf: Schorndorfer Stadtrat verstirbt nach kurzer, schwerer Krankheit
Die Schorndorfer Innenstadt lag ihm am Herzen: Gerhard Nickel ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Foto: Stadt Schorndorf

Schorndorf trauert um Gerhard Nickel. Der 71 Jahre alte Rechtsanwalt, bekannt als Motor des City-Marketings, ist kurz vor dem geplanten Abschied aus der Kommunalpolitik verstorben.

Wenige Wochen vor dem geplanten Abschied aus der Kommunalpolitik ist der Schorndorfer Stadtrat Gerhard Nickel überraschend verstorben. Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung erlag er am Dienstagnachmittag im Alter von 71 Jahren einer kurzen, aber schweren Erkrankung. Der als Motor des Citymarketings geltende Rechtsanwalt war seit 2004 als Bürgervertreter aktiv und stand lange Jahre der FDP/FW-Fraktion vor. In der Gemeinderatssitzung am 26. Februar wäre er aus seinem Amt verabschiedet worden.

 

„Die Stadt trauert um einen engagierten Kommunalpolitiker, der seine Erfahrung, seinen Sachverstand und sein Herzblut für die Zukunftsaufgaben in die Gremien eingebracht hat“, drückt Oberbürgermeister Bernd Hornikel der Ehefrau und den Angehörigen des verstorbenen Stadtrats sein tiefes Mitgefühl aus. Bereits 2024 hatte Gerhard Nickel für sein ehrenamtliches Engagement das Verdienstabzeichen des Städtetags Baden-Württemberg in Silber erhalten.

Kondolenzbuch für Gerhard Nickel im Rathaus ab 9. Februar

Bekannt war der Jurist mit eigener Kanzlei in Schorndorf als Sprachrohr der Einzelhändler in der Innenstadt, auch die Kultur lag dem Sardinien-Fan am Herzen. Zum Gedenken an Gerhard Nickel wird ab Montag, 9. Februar, ein Kondolenzbuch im Foyer des Rathauses ausliegen. Bürgerinnen und Bürger haben dort die Möglichkeit, ihre Anteilnahme zum Ausdruck zu bringen. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am 19. Februar um 13 Uhr auf dem Neuen Friedhof in Schorndorf statt.

 