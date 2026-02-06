Nachruf: Schorndorfer Stadtrat verstirbt nach kurzer, schwerer Krankheit

1 Die Schorndorfer Innenstadt lag ihm am Herzen: Gerhard Nickel ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Foto: Stadt Schorndorf

Schorndorf trauert um Gerhard Nickel. Der 71 Jahre alte Rechtsanwalt, bekannt als Motor des City-Marketings, ist kurz vor dem geplanten Abschied aus der Kommunalpolitik verstorben.











Wenige Wochen vor dem geplanten Abschied aus der Kommunalpolitik ist der Schorndorfer Stadtrat Gerhard Nickel überraschend verstorben. Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung erlag er am Dienstagnachmittag im Alter von 71 Jahren einer kurzen, aber schweren Erkrankung. Der als Motor des Citymarketings geltende Rechtsanwalt war seit 2004 als Bürgervertreter aktiv und stand lange Jahre der FDP/FW-Fraktion vor. In der Gemeinderatssitzung am 26. Februar wäre er aus seinem Amt verabschiedet worden.