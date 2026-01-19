Nachruf auf Herbert Medek: Das Stuttgart-Lexikon ist verstummt

Er war wahrscheinlich der Mensch, der am meisten über Stuttgart wusste. Nun künden nur noch Bücher von seinem Wissen: Herbert Medek ist überraschend mit 70 Jahren gestorben.
Tourismusheld. Die Auszeichnung ereilte Herbert Medek voriges Jahr bei der CMT. Für seine jahrzehntelange Arbeit als Tourismusführer und Erforscher seiner Heimatstadt. Ein Held? Nun das ist keine Kategorie, in der Medek dachte. Da war er Schwabe im besten Sinne, knitz, widerborstig, um die Ecke denkend, nicht eitel, aber durchaus selbstbewusst – und ein Dickschädel. Was ihm zupass kam bei seinem Brotberuf als oberster Denkmalschützer der Stadt.