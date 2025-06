Nachruf auf Beate Ritter: Ein Engel auf der Opernbühne

1 Die verstorbene Sopranistin Beate Ritter, hier bei einem Auftritt in der Stuttgarter Staatsoper mit Generalmusikdirektor Cornelius Meister Foto: Lg/Ferdinando Iannone

Die Sopranistin Beate Ritter ist 41-jährig gestorben. Vielen Opernbesucherin in Stuttgart hat sie unvergessliche Stunden geschenkt.











Sie war sechs Jahre an der Staatsoper Stuttgart und in dieser Zeit die Koloratursopranistin vom Dienst: Beate Ritter. Wie oft sie ihre Paraderolle, Mozarts Königin der Nacht, gesungen hat, konnte sie am Ende selbst nicht mehr sagen. In Stuttgart hat sie diese Partie gleich in zwei Produktionen gesungen: In Corona-Tagen auf dem Wasen gab sie die Königin als hysterisch, mondäne Zicke, in Barrie Koskys animierter „Zauberflöten“-Revue war sie eine Spinne im Netz.