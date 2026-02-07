Nachricht an seine Fans: Neil Young sagt alle Europa-Konzerte ab

Bittere Nachricht für Fans der Rocklegende Neil Young: Der Musiker hat sämtliche Auftritte seiner geplanten Europatournee im Sommer 2026 abgesagt. In einem emotionalen Statement entschuldigte sich der kanadische Musiker bei seinen Anhängern.
Für die Fans von Neil Young (80) eine traurige Nachricht: Der kanadische Musiker hat seine komplette Europatournee für den Sommer 2026 abgesagt. Eigentlich wollte der Sänger gemeinsam mit seiner Begleitband The Chrome Hearts auf mehreren Bühnen von England bis Italien stehen. Doch daraus wird nun nichts.