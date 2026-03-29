Nachhaltigkeit in Winnenden: Warentauschtag mit Regine – die 63-Jährige hat in Winnenden alles im Griff

Vor über zehn Jahren hat Regine Burghardt die Organisation des Warentauschtags übernommen. Mit Erfolg. Vor-Ort-Besuch an einem Vormittag mit Besucheransturm und gelebter Nachhaltigkeit.
Jeder kennt Regine. Und andersrum scheint es auch zu funktionieren: Wer auch immer die 63-Jährige beim Warentauschtag in Winnenden am Samstagvormittag anspricht, sie kennt den Namen, nimmt sich Zeit und hört zu. „Die Leute wollen sich gesehen und gehört fühlen. Es ist mir unglaublich wichtig, darauf einzugehen und jedem seine Zeit zu schenken“, sagt Regine Burghardt, bevor sie sich mit einem Lächeln direkt dem nächsten Besucher widmet, der sie anspricht. Von Stress keine Spur. An sich schon bemerkenswert – im größten Trubel aber bedeuten Diplomatie, Gelassenheit und Empathie wohl noch mal deutlich mehr.