Der Nachfolger von Viggo Mortensen steht fest. Im neuen "Der Herr der Ringe"-Film wird Jamie Dornan zu Aragorn. Auch weitere Stars des Streifens sind nun bekannt.

Die Stars des neuen "Der Herr der Ringe"-Films stehen fest. Laut "The Hollywood Reporter" haben Warner Bros. und New Line im Rahmen der CinemaCon in Las Vegas verkündet, wer für "The Hunt for Gollum" vor der Kamera steht. Zu den Neuzugängen im Cast gehört "Fifty Shades of Grey"-Star Jamie Dornan (43), der Streicher alias Aragorn spielen wird. Wie die Schöpfer des Films auch in den sozialen Medien bekannt gaben, tritt der Schauspieler damit in die Fußstapfen von Viggo Mortensen (67), der die Figur in der ursprünglichen "Der Herr der Ringe"-Trilogie verkörperte.

Leo Woodall (29) wird ebenfalls in dem neuen "Herr der Ringe"-Film dabei sein. Er schlüpft in die Rolle des Halvard, der sich Streicher anschließt. Lee Pace (47) feiert sein Comeback als Thranduil, den er bereits in der "Hobbit"-Trilogie gespielt hatte.

Bei "The Hunt for Gollum" ("Die Jagd nach Gollum") führt Andy Serkis (61) Regie und wird auch wieder Gollum darstellen. Die tragische Figur erweckte er bereits in der Originalfilmreihe und "Der Hobbit" von Peter Jackson (64) zum Leben. Der neue Film spielt zwischen der "Hobbit"-Trilogie und der "Herr der Ringe"-Trilogie. Aragorn und Gandalf machen sich darin auf die Suche nach Gollum, um mehr über Bilbos einzigartigen Ring zu erfahren.

Kate Winslet spielt Marigol

Bekannt war bereits, dass auch Kate Winslet (50) mit von der Partie ist. Der Name ihrer Figur ist Marigol, wie nun verkündet wurde, es handelt sich dabei um die weibliche Hauptrolle. Ian McKellen (86) wird erneut als Gandalf zu sehen sein, Elijah Wood (45) kehrt als Frodo für den Film zurück, dessen Kinostart für Dezember 2027 geplant ist.

"The Hunt for Gollum" ist nicht der einzige neue "Herr der Ringe"-Film. US-Talkmaster Stephen Colbert schreibt gemeinsam mit Philippa Boyens und Peter McGee an einem zweiten Filmskript mit dem Arbeitstitel "Shadow of the Past" ("Schatten der Vergangenheit"). Der Streifen wird nach dem "Gollum"-Film erscheinen und hat offiziell noch keinen Regisseur.