Nachbar berichtet von tödlicher Tat in Esslingen: „Ich kriege die Schreie und Schüsse nicht aus dem Kopf“

15 Qadir Khan hat mit den Erlebnissen von Donnerstag schwer zu kämpfen. Foto: STZN/Dürr

Qadir Khan wird am Donnerstag in der Esslinger Altstadt von Schüssen und Schreien geweckt. Der 24-Jährige war einer der ersten, die den Notruf wählten. Nach wie vor kann er nicht zurück in seine Wohnung, die in unmittelbarer Nähe zum Tatort liegt.











Qadir Khan hat eine unruhige Nacht hinter sich. Nach dem Brand und den Schüssen in einem Haus in der Esslinger Altstadt in unmittelbarer Nähe zu seiner Wohnung hat der 24-Jährige auch einen Tag später noch mit den Erlebnissen von Donnerstagmorgen zu kämpfen. „Ich habe Angst. Der Mann hätte auch uns etwas antun können“, sagt Khan.