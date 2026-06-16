Nach zehn Ehejahren: Sänger Jelly Roll reicht Scheidung ein

Erst im Februar lobte Jelly Roll seine Frau Bunnie Xo bei den Grammys in einer emotionalen Dankesrede. Nun überrascht der Country-Star mit einem Scheidungsantrag. Dabei plante das Paar zuletzt noch gemeinsamen Nachwuchs.
Vor wenigen Monaten standen Jelly Roll (41) und Bunnie Xo noch eng umschlungen auf dem roten Teppich der Grammy Awards, küssten sich und feierten gemeinsam einen der größten Erfolge in der Karriere des Countrysängers. Jetzt folgt die Kehrtwende: Der Musiker hat am 18. Mai im Williamson County im US-Bundesstaat Tennessee die Scheidung von seiner Frau eingereicht, wie "TMZ" unter Berufung auf Gerichtsakten berichtet.