Nach zehn Ehejahren: Sänger Jelly Roll reicht Scheidung ein

Erst im Februar lobte Jelly Roll seine Frau Bunnie Xo bei den Grammys in einer emotionalen Dankesrede. Nun überrascht der Country-Star mit einem Scheidungsantrag. Dabei plante das Paar zuletzt noch gemeinsamen Nachwuchs.

Vor wenigen Monaten standen Jelly Roll (41) und Bunnie Xo noch eng umschlungen auf dem roten Teppich der Grammy Awards, küssten sich und feierten gemeinsam einen der größten Erfolge in der Karriere des Countrysängers. Jetzt folgt die Kehrtwende: Der Musiker hat am 18. Mai im Williamson County im US-Bundesstaat Tennessee die Scheidung von seiner Frau eingereicht, wie "TMZ" unter Berufung auf Gerichtsakten berichtet.

Emotionale Liebeserklärung bei den Grammys Bei der Grammy-Verleihung im Februar gaben sich Jelly Roll, mit bürgerlichem Namen Jason DeFord, und Podcasterin Bunnie Xo, eigentlich Alisa DeFord, den ganzen Abend über betont verliebt. Nachdem der Sänger den Preis für das beste zeitgenössische Country-Album entgegengenommen hatte, wurde er in seiner Dankesrede sichtlich gerührt. "Ich möchte meiner wundervollen Frau danken", sagte er. "Ohne dich hätte ich mein Leben nie verändert. Ich wäre tot oder im Gefängnis gelandet. Ich hätte mich umgebracht, wenn es dich und Jesus nicht gegeben hätte. Dafür danke ich dir."

Kennengelernt hatten sich die beiden 2015 bei einem Konzert des Musikers in einem Country-Saloon in Las Vegas. Rund ein Jahr später machte Jelly Roll seiner Partnerin auf einer Bühne in derselben Stadt einen Heiratsantrag - und noch am selben Abend gab sich das Paar heimlich das Jawort, ohne Freunde oder Familie einzuweihen. 2023 kehrten sie in dieselbe Kapelle zurück, um ihr Eheversprechen zu erneuern.

Beziehung mit Höhen und Tiefen

Ganz ohne Krisen verlief die Ehe nicht. Im Oktober bezeichnete Jelly Roll eine Affäre aus der Anfangszeit der Ehe im Podcast "Human School" als einen der schlimmsten Momente seines Erwachsenenlebens. Bunnie Xo schilderte ihre Sicht in ihren kürzlich erschienenen Memoiren "Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic" und machte darin öffentlich, dass ihr Mann sie 2018 über zehn Monate hinweg betrogen habe. Damals habe sie ihn rund 30 Tage lang verlassen, erzählte sie "People" im Januar - sei aber zurückgekehrt, weil sie ihn so sehr geliebt und an eine zweite Chance geglaubt habe.

Zur Frage der Treue bezogen beide eine ungewöhnliche Position: In ihren Memoiren beschrieb Bunnie Xo das Selbstverständnis des Paares so, dass man einander nicht besitze und die Beziehung als frei, nicht als offen verstehe.

Erst in den vergangenen Monaten hatten Jelly Roll und Bunnie Xo ausführlich über ihren gemeinsamen Kinderwunsch und ihre Schwierigkeiten mit künstlicher Befruchtung gesprochen. In ihren Memoiren schrieb Bunnie Xo, man habe eine Leihmutter gefunden und hoffe auf Zwillinge. Jelly Roll ist bereits Vater einer 18-jährigen Tochter und eines neunjährigen Sohnes aus früheren Beziehungen, um die sich Bunnie Xo den Berichten zufolge gerne als Stiefmutter kümmerte.