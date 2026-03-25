Nach verlorenen Landtagswahlen: Parteichef Dürr positioniert sich in FDP-Führungsdebatte

Nach den zwei verlorenen Landtagswahlen nimmt die Führungsdebatte bei den Liberalen Fahrt auf. FDP-Chef Dürr geht auf Distanz zu einer Konkurrentin um den Parteivorsitz.
In der Debatte um die künftige personelle Führung und inhaltliche Ausrichtung der FDP ist der Vorsitzende Christian Dürr auf Distanz zu seiner Konkurrentin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gegangen. Diese hatte ihre Bereitschaft bekundet, die FDP künftig in einer Doppelspitze zu führen. Als möglichen Partner nannte sie den NRW-Landesvorsitzenden Henning Höne. „Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Henning Höne stehen hier für einen anderen Kurs als ich“, sagte Dürr dazu der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.