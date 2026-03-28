Nach Verkehrsunfall und Festnahme: Tiger Woods wieder auf freiem Fuß

Golf-Legende Tiger Woods wurde in Florida wegen Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss festgenommen - nach einem Überschlag mit seinem Geländewagen. Mehrere Stunden saß der 50-Jährige hinter Gittern, bevor er offenbar heimlich durch eine Hintertür gehen durfte.
Tiger Woods (50) ist vorerst wieder auf freiem Fuß: Der 50-jährige Golf-Superstar ist rund acht Stunden, nachdem er in Florida wegen Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten festgenommen worden war, aus dem Gefängnis entlassen worden. Das berichteten übereinstimmend mehrere US-Medien.