Nach Verkehrsunfall und Festnahme: Tiger Woods wieder auf freiem Fuß

Golf-Legende Tiger Woods wurde in Florida wegen Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss festgenommen - nach einem Überschlag mit seinem Geländewagen. Mehrere Stunden saß der 50-Jährige hinter Gittern, bevor er offenbar heimlich durch eine Hintertür gehen durfte.

Tiger Woods (50) ist vorerst wieder auf freiem Fuß: Der 50-jährige Golf-Superstar ist rund acht Stunden, nachdem er in Florida wegen Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten festgenommen worden war, aus dem Gefängnis entlassen worden. Das berichteten übereinstimmend mehrere US-Medien.

Unfall auf Jupiter Island Der Crash ereignete sich demnach gegen 14 Uhr nahe Woods' Wohnort auf Jupiter Island - nur wenige Kilometer von seinem Haus entfernt. Laut Polizei versuchte der Sportler, mit überhöhter Geschwindigkeit an einem Tieflader vorbeizufahren, verlor dabei die Kontrolle und überschlug sich. Die Beamten stellten fest, dass Woods mutmaßlich unter dem Einfluss "irgendeiner Art von Medikament oder Droge" stand.

Am Unfallort sei den Beamten zufolge schnell klar gewesen, dass etwas nicht stimmte: Woods habe "lethargisch" gewirkt, zitierte der zuständige Sheriff die Einschätzung der Einsatzkräfte. Er wurde festgenommen und in das Martin-County-Gefängnis gebracht. Dort bestand er einen Atemalkoholtest - null Promille. Eine Urinprobe verweigerte er jedoch. Die Behörden gehen davon aus, dass er möglicherweise durch Medikamente oder eine andere Substanz beeinträchtigt war.

Flucht durch die Hintertür

Im Martin-County-Gefängnis verbrachte er rund acht Stunden - dabei handelt es sich um das vorgeschriebene Mindestmaß nach einer Festnahme. Das obligatorische Polizeifoto zeigt ihn zerzaust und mit leerem Blick. Ob er auf Kaution freigelassen wurde, ist noch unklar.

Trotz der Ankündigung der Polizei, Woods keine Sonderbehandlung zukommen zu lassen, verließ er das Gefängnis laut den Berichten durch einen Hinterausgang - weit weg von den wartenden Fotografen.

Eine lange Geschichte mit Verkehrsunfällen

Es ist nicht das erste Mal, dass Tiger Woods in einen schwerwiegenden Verkehrsunfall verwickelt ist. Im Februar 2021 verunglückte er in einem Unfall in Los Angeles County und musste von Feuerwehrleuten aus seinem Fahrzeug befreit werden. Sein Fahrzeug hatte ein Schild gerammt, war mehrere hundert Fuß von der Mittellinie abgekommen und hatte einen Baum gestreift, bevor es im Buschwerk zum Stehen kam. Woods erlitt schwere orthopädische Verletzungen am rechten Unterschenkel und musste notoperiert werden. Eine Anklage folgte damals nicht.

Bereits 2017 hatte Woods einen Unfall, der zunächst zur Anklage wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel führte - er bekannte sich schließlich schuldig wegen rücksichtslosen Fahrens. Noch früher, 2009, ereignete sich ein Crash vor seinem Haus in Florida, der mit einer Geldbuße für unachtsames Fahren endete.