Cem Özdemir schwärmt in einem neuen Interview von seiner frisch angetrauten Ehefrau Flavia Zaka. Die versteht sich offenbar auch gut mit seinen Kindern und der Ex-Frau.
Grünen-Politiker Cem Özdemir (60) und seine frisch angetraute Ehefrau Flavia Zaka haben die Unterstützung der ganzen Familie. Nach seiner Valentinstags-Hochzeit am 14. Februar verriet der 60-Jährige im Interview mit "Bunte", dass seine Tochter zwar gerade einen Auslandsaufenthalt mache, sein Sohn aber zur Trauung gekommen sei. "Beide Kinder sind happy über meine neue Liebe. Flavia hat mit beiden eine tolle Bindung aufgebaut, sie versteht sich auch gut mit meiner ersten Frau. Wir leben ein harmonisches Patchwork."