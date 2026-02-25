Cem Özdemir schwärmt in einem neuen Interview von seiner frisch angetrauten Ehefrau Flavia Zaka. Die versteht sich offenbar auch gut mit seinen Kindern und der Ex-Frau.

Grünen-Politiker Cem Özdemir (60) und seine frisch angetraute Ehefrau Flavia Zaka haben die Unterstützung der ganzen Familie. Nach seiner Valentinstags-Hochzeit am 14. Februar verriet der 60-Jährige im Interview mit "Bunte", dass seine Tochter zwar gerade einen Auslandsaufenthalt mache, sein Sohn aber zur Trauung gekommen sei. "Beide Kinder sind happy über meine neue Liebe. Flavia hat mit beiden eine tolle Bindung aufgebaut, sie versteht sich auch gut mit meiner ersten Frau. Wir leben ein harmonisches Patchwork."

2003 hatte Özdemir die aus Argentinien stammende Journalistin Pia María Castro geheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Ende 2023 gaben sie bekannt, dass sie bereits seit einiger Zeit getrennt leben.

Kennengelernt hat Cem Özdemir seine Frau auf der Tanzfläche

Über seine Beziehung mit Zaka schwärmt er bei "Bunte" nun: "Es ist ein Geschenk, noch einmal so eine große Liebe erleben zu dürfen. Auch wenn wir uns wegen des Wahlkampfs viel zu wenig sehen können." Özdemir tritt bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März als Spitzenkandidat der Grünen an. Als Nachfolger von Winfried Kretschmann (77) will er der nächste Ministerpräsident des Landes werden.

Özdemir verriet in dem Interview auch, dass er die aus Kanada stammende Zaka gerne früher geheiratet hätte. Allerdings sei eine binationale Ehe bürokratisch aufwendig. Kennengelernt hatte sich das Paar bereits 2023 beim Geburtstag einer gemeinsamen Freundin auf der Tanzfläche. "Sie tanzte deutlich besser als ich. Aber da funkte es schon bei mir", so der Politiker. Bei ihm sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen. "Aber es bedurfte einiger Anrufe, Gespräche und Treffen, bis ich Flavias Herz erobern konnte."

An seiner Frau liebe er "alles": "Es ist nie langweilig mit ihr, wir können ewig reden. Sie ist voller Energie bei ihren Herzensthemen: In unserer Partnerregion Ontario hat sie als Juristin und Beraterin für Umwelt- und Menschenrecht für die kanadische Regierung und für NGOs gearbeitet, sich im Kampf gegen Frauenhandel engagiert." Flavia fordere ihn, bringe ihn dazu, zu reflektieren, so Özdemir: "Natürlich ist sie mir die wichtigste Ratgeberin - auch weil sie meinen Blick weitet -, mich noch mehr für Bücher und Kultur begeistert. Sie hat sich im Kulturbereich schon ein Netzwerk aufgebaut, das beeindruckt mich."

Hochzeit kurz nach Mitternacht

Die Hochzeit der beiden hatte zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt stattgefunden, um Medienrummel zu vermeiden. Kurz nach Mitternacht am Valentinstag sagte das Paar offiziell "Ja", wie "Bild" damals berichtete. "Wir haben uns heute, am 14. Februar, kurz nach Mitternacht im Tübinger Rathaus das Jawort gegeben und sind sehr glücklich darüber", zitierte die Zeitung die frischgetrauten Eheleute. "Gefeiert haben wir im kleinsten Kreis. Später im Jahr werden wir mit unseren Familien und Freunden eine große Hochzeitsfeier begehen."

Den Sondertermin mitten in der Nacht machte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (53) möglich, der ein langer Weggefährte von Özdemir ist. Er traute das Paar auch.