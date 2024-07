Nach Unfalltod bei Polizei-Eskorte: Die Blaulichtfamilie ehrt ihren Kollegen

1 Die ganze Blaulichtfamilie gedenkt auf dem Ehrenhof vorm Schloss des verstorbenen Beamten Thomas Hohn. Foto: Lichtgut/Piechowski

Auf dem Ehrenhof, wo zurzeit viel im Rahmen der EM gejubelt wird, herrscht am Montag Stille: Mit einer Schweigeminute gedenkt die Polizei des bei einem Unfall getöteten Tuning-Experten Thomas Hohn.











Link kopiert



„Lieber Tom“ sagt der Polizeiführer vom Dienst über Lautsprecher. „Du wirst für immer einer von uns bleiben.“ Das sind die Worte, mit denen sich die Stuttgarter Blaulichtfamilie von Thomas Hohn verabschiedet. Genau eine Woche nach dem Unfall, der ihn aus dem Leben riss, treffen sie sich auf dem Ehrenhof des Neuen Schlosses zum stillen Gedenken. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Vollzugsdienst: Sie alle stehen Schulter an Schulter und schweigen, weinen, trauern. Die Schweigeminute ist da nur ein Augenblick in dem Prozess, der sie noch lange begleiten wird. Angesetzt ist eine Minute. Am Ende ist es aber fast eine Stunde des Gedenkens: In einer langen Reihe gehen die mehreren Hundert Menschen am Foto des Verstorbenen vorbei, das am Rande des Platzes steht. Innenminister Thomas Strobl (CDU) legt eine weiße Blume ab. Überlebensgroß blickt Thomas „Tom“ Hohn auf das Geschehen: Die Polizei ehrt ihn mit einem Foto auf der Leinwand. Darunter stehen seine engsten Gefährten: Die Motorradstaffel, die „Raureiter“ mit ihren Maschinen. Der Kontrast könnte größer nicht sein. Dort, wo in der Zeit der EM sonst Jubel und Ausgelassenheit ihren Platz haben, steht nun die trauernde Menge im Ehrenhof.